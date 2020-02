descrèdit a la c-55

La determinació de la Plataforma No Més Morts ha aconseguit que la Generalitat faciliti una resposta inquietant a la pregunta de quines xifres de trànsit està registrant la C-55 actualment. La conselleria ha hagut d'admetre que no disposa de dades del tram més congestionat de la carretera, el del Bages sud, des de fa dos anys. Al·lega raons tècniques i de personal que poden ser comprensibles, però no que no s'hagin resolt en dos anys. Dos anys seguits acceptant aquesta situació només es poden explicar si hi ha hagut una barreja inadmissible d'indolència, irresponsabilitat i engany. Indolència per no resoldre els problemes; irresponsabilitat, perquè sense aquestes dades és impossible verificar si la política d'incentius (insuficients) a la C-16 està aconseguint treure trànsit de la C-55; i engany, perquè quan els responsables defensaven que calia perseverar en l'assoliment d'aquest traspàs ho feien permetent que tothom entengués que estaven seguint i analitzant unes dades que no existeixen. La política de la conselleria ha quedat absolutament desacreditada. La sospita que ni fan ni tenen cap interès a fer res realment significatiu ha trobat un argument immillorable.