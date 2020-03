Diumenge passat va ser el Dia Internacional de la Dona (que abans afegia l'adjectiu treballadora i mai he sabut ben bé per què, perquè dona i treballadora quasi són un sol mot).

Enguany, per no variar, també ha aixecat polseguera, però tirant a tramuntana huracanada. Perquè Irene Montero ja és tota ella un cicló.

La recent ministra ha volgut tenir una nova Llei de la Llibertat Sexual per al Dia de la Dona. Però amb les presses, no ha tingut temps de corregir l'esbor-rany i les crítiques li han caigut a sobre com pluja de temporal.

Un dels lemes que més han corregut per les xarxes és el de «sola y borracha quiero llegar a casa». Qui ha volgut –dels partits amb solvència contrastada quant a masclisme– l'ha interpretat malament. Per què buscar tres peus al gat, si no va coix?

La ministra vol una llei que lluiti per la seguretat i la protecció de la dona. Tan desprotegida per les lleis i tan insegura per culpa d'algunes manades o bestiar individual.

Montero i totes les feministes volem que les dones puguin sentir-se lliures al carrer, a la feina i on sigui. I que si algun dia han begut més del compte, i una manada les viola, la culpa no sigui de la seva borratxera sinó dels bèsties que perpetren el delicte.

La pujada de Vox –que ens dona entenent que al Congrés dels Diputats cada vegada hi ha més bèsties– fa que el masclisme tingui molts vots.

I què podem dir de la Cayetana, la feminista amazònica en terres espanyoles? Es veu que vol semblar una seguidora de Camille Paglia, una feminista que va publicar un assaig, Sexual Personae, on va arribar a afirmar que si la civilització hagués quedat en mans de les dones, encara seguiríem vivint en coves.

Total, que els dos partits més masclistes s'han posat en evidència dient que aquest lema de «solayborracha» és una incitació a l'alcoholisme. De veritat, no hi ha pitjor lector que el que no vol entendre res. I no sols no hi posa voluntat per fer-ho bé sinó que, a més a més, per ignorància, es vanta de fer-ho malament.

Voleu dir que tant l'un com l'altre no tenen por de les noves penes? Perquè a partir d'ara «només sí és sí». Quina por em faria a mi que, a partir de demà, posessin multes a tots els cotxes que passen de 120 km/h? Cap. Respecto la meva vida i la dels altres.

Cal saber que el 2019 a Catalunya (tot i que PP i Vox són residuals) hi va haver 2.500 denúncies per abús sexual. La xifra més alta en els últims 5 anys. Que vol dir un creixement del 50% respecte al 2015. Però el que és més esgarrifós: són 4 denúncies diàries i quasi 3 violacions per dia.

I és que el poder judicial és absolutament masclista, totalment arbitrari i escandalosament descontrolat. Per això, urgeixen noves lleis que posin fi als vells mals usos contra les dones.