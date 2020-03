Per què han esperat tant?

Aturar totes les activitats econòmiques no essencials. Finalment! Per què el Govern espanyol ha trigat tant a decidir el que li demanava quasi tothom, inclòs el seu propi savi, l'epidemiòleg de les celles? Potser perquè estava buscant la manera que no li costés ni un euro. «Permís remunerat recuperable» significa que les hores d'aquesta quinzena es treballaran repartides al llarg de la resta de l'any, si plantilla i empresa no acorden una altra cosa. Els expedients temporals d'ocupació, els ERTO, castiguen les arques públiques, que han de pagar el subsidi d'atur dels afectats i deixen d'ingressar les cotitzacions, i també als treballadors, que cobren menys. Amb el «permís recuperable» l'empresa paga tot el sou, i s'haurà d'espavilar a recuperar la feina perduda.



Patum – Hi ha decisions que tenen una gran càrrega simbòlica perquè recullen i projecten la dimensió de la tragèdia, i l'ajornament de la Patum de Berga és una d'elles. Estic segur que els berguedans són capaços d'organitzar-la en una setmana, i per tant la decisió s'ha pres pels grans dubtes que a final de maig hagi tornat la normalitat. El que costa d'empassar és la confiança que el curs escolar acabi a les aules i es faci una selectivitat més o menys normal.



Demostracions – Llegint articles i declaracions m'adono que la Covid-19 ho demostra tot: que els catalans hem d'anar sols, que els catalans no podem anar sols, que la natura és sàvia, que la natura és idiota, que el canvi climàtic ens matarà, que és irrellevant, que som solidaris, que som egoistes, que els estats són un llast, que els estats són indispensables, que els militars fan servei, que els militars fan por, que sort de la religió, que la religió es una estafa, que els empresaris són egoistes, que sort dels empresaris... És admirable com ens ho fem anar bé perquè l'epidèmia confirmi totes les nostres creences anteriors.



Portades – Bona jugada de la Moncloa: la prohibició temporal d'acomiadar per causa de l'epidèmia domina les portades de dissabte, que en altre cas estarien dedicades al fiasco dels kits de diagnosi. De totes maneres, quan s'acabi l'alarma les empreses que hagin quedat més tocades reduiran plantilla sí o sí. Les

que sobrevisquin.



Sistema - Els presento el capitalisme financer: als EUA, més de tres milions de persones s'apunten a les oficines d'atur en una setmana per culpa de la Covid-19 i els seus efectes en l'activitat productiva, i al mateix temps les borses pugen perquè els especuladors compren accions de les empreses que rebran els dos bilions de dòlars destinats per l'Administració a la reactivació. Més diners per als que juguen amb diners, menys per als que viuen de la suor del seu front.



Aclariment – Covid-19 (que sona a cooperativa vitivinícola) és el nom de la malaltia. Significa Coronavirus Disease 2019 (malaltia per coronavirus 2019). El virus s'ha batejat com SARS-CoV-2, però el solem designar amb el genèric «el coronavirus».



Dades inútils – Una dada per reblar el clau del reportatge, ahir, d'en Jordi Morros sobre els malalts no diagnosticats: La xifra oficial de tretze mil positius detectats fins dijous a Catalunya surt de només vint-i-nou mil proves diagnòstiques efectuades. Moltes d'elles s'han realitzat lògicament a personal sanitari, el que explica la seva alta presència en l'estadística. Si es fes la prova a tothom, les xifres de contagiats es dispararien.