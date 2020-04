Els empresaris de la Conca d'Òdena –una de les principals àrees industrials de Catalunya– es van trobar d'un dia a l'altre amb la seva producció tancada dins d'un perímetres custodiat pels Mossos. Fins i tot tenint una consellera d'Indústria igualadina, Àngels Chacón (que per acabar-ho d'arrodonir va quedar voluntàriament tancada dins la zona, una decisió més que discutible en una persona amb les seves obligacions), la conca va veure segrestada la seva activitat productiva de manera que algunes empreses van haver de tancar i, de rebot, alguns dels seus clients -Seat per exemple- van tenir una raó més per fer-ho. Uns dies després es va habilitar un espai d'entrada i sortida, però era massa tard i era insuficient. Ara, les empreses que encara funcionen i que tenen condició d'indispensables s'enfronten als obstacles creats pel nou grau de confinament i no tenen clar quin permís han d'exhibir. De fet, els ciutadans que treballen podrien dir el mateix: la Generalitat ni tan sols no havia traduït ahir l'imprès facilitat pel BOE. L'embolic dels permisos és monumental, i les policies demanen el que sembla oportú. La part dels impresos era fàcil. Aquesta es podia fer bé.