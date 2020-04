Desplegant tests ràpids

La comunitat càntabra ha seguit amb pocs alts i baixos la tendència teòrica de la pandèmia, encara que en l'últim dia s'observa un repunt de casos a causa dels detectats amb tests ràpids, ja que la comunitat autònoma ha incorporat els positius identificats amb aquest mètode des del 6 d'abril. Amb 1.990 casos confirmats, la seva incidència mitjana en els últims catorze dies està molt per sota de la mitjana estatal. Té uns 96,89 casos per 100.000 habitants, davant dels 149,61 del conjunt d'Espanya. L'increment de 100 casos de l'última jornada fa fallida en una clara tendència descendent que només es pot entendre per un increment dels tests a pacients lleus. No en va, l'augment dels pacients hospitalitzats només ha estat de 8 casos en el mateix dia. Els matemàtics Juan Luis Fernández i Zulima Fernández-Muñiz, de la Universitat d'Oviedo, han realitzat pronòstics per als serveis de salut càntabres des del principi de la pandèmia en col·laboració amb Reinhard Wallman, metge de l'hospital de Valdecilla, i Celia Gómez, directora gerent del Servei Càntabre de Salut. De fet, en cert moment van advertir que la tendència portaria a la comunitat una xifra d'entre 3.500 i 4.000 infectats, la qual cosa va motivar una resposta sanitària. Les últimes anàlisis eleven a una forquilla d'entre 2.200 i 3.000 el nombre de casos total a la comunitat. Cantàbria té una bona relació entre el percentatge de curats i el percentatge de morts o pacients en UCI, la qual cosa pot ser un bon indicador que ha sobrepassat la part pitjor de la pandèmia. Va tenir el seu màxim de casos el 25 de març i des de llavors ha anat descendint, amb un ritme contingut, com s'ha observat en altres territoris. El model matemàtic no pronostica que es produeixi un augment destacat en el nombre de defuncions ni en el de pacients en UCI.