passes endavant

Les mesures de relaxament del confinament que s'han començat a implementar aquest cap de setmana han tornat a deixar imatges molt vistoses de barcelonins acumulant-se als espais més preuats per passejar per la ciutat, però la gran majoria dels ciutadans van actuar sense exposar-se a un risc objectiu de contagi. A la Catalunya Central, el compliment de les condicions establertes va ser encara millor. Amb les inevitables picaresques de qui va estirar una mica la seva franja o va sortir amb algun acompanyant de més, el que es va veure als carrers de Manresa –encara més als pobles més petits– va estar presidit per la responsabilitat i va dibuixar un dia d'alegria primaveral en què la recuperada llibertat (tot i que molt limitada) va generar un clima joiós en uns ciutadans que necessitaven i mereixien recuperar, d'alguna manera, els seus carrers. Aquesta setmana serà també joiosa perquè la possibilitat d'obrir botigues de nou és un motiu d'alegria, però tots els empresaris que aixequin la persiana ho faran en condicions molt adverses, amb grans dificultats, una motxilla pesadíssima i no poca angoixa. També mereixen un aplaudiment.