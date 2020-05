Covid spritz

L'aperitiu és una religió al nord d'Itàlia. No el prenen abans de dinar, com el nostre vermut, sinó en acabar la jornada laboral i abans de tornar a casa. Si fa no fa quan nosaltres envaïm les terrasses i els anglesos traginen grans gots de cervesa als pubs. És un temps per socialitzar, i si no fa gaire fred, sovint el lloc de trobada és l'exterior de l'establiment, a peu dret. Els darrers dies, quan s'ha obert una mica la mà del confinament, han saltat les alarmes: la tradició de l'aperitiu ha estat recuperada per una massa de gent jove i ansiosa amb molt poc respecte per les normes de distància higiènica. Encaixades, petons, abraçades, rialles, amb les mascaretes al coll o a la butxaca. Tant els gots de spritz com les breus porcions de menjar que els acompanyen passen de mà en mà, sense cap prevenció. I què han fet les autoritats, a més a més d'escandalitzar-se? Doncs el governador de la regió del Vèneto ha encarregat i distribuït un espot de vídeo, amb l'eslògan «Un descuit i tot es tornarà a aturar». Els tres quarts de minut que dura comencen mostrant desenes de joves que s'ho passen bé mentre incompleixen les recomanacions cometent les «lleugereses» que ressalta la veu en off: «Un copet al espatlla, una salutació càlida, una rialla sense mascareta, una encaixada de mans». Aquests quadres alegres i festius es combinen amb uns altres, molt més anguniosos, de malalts hospitalitzats, plens de tubs i aparells. Llavors irromp sobre la imatge del dolor, en grans lletres, l'expressió: «Happy hour?». La lliçó es resumeix en la frase «la Covid-19 es combat als hospitals, però sobretot a fora». Ignoro si els joves del Vèneto –la regió de Venècia– es mostraran sensibles al missatge, però en tot cas és més directe, eloqüent i convincent que qualsevol dels nostres discursos presidencials i rodes de premsa ministerials. Entre els membres del Govern espanyol i els autonòmics acumulen centenars d'hores de televisió que farien molt més profit si les dediquessin a missatges com el de l'espot italià, en lloc de la xer-rameca interminable que no ens torna ni més conscients ni més ben informats.