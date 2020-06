Ordenances dels primers emperadors cristians de Roma, seguides pels de Bizanci i pels reis visigots, coincidien en la prohibició de «fer comerç amb jueus no conversos». Ni casar-s'hi, ni conviure-hi, ni llogar-los o vendre'ls una casa; per rematar-ho, ni tan sols comerciar-hi. Tant se val que oferissin aquell producte o aquell servei que el cristià necessitava i en demanessin un preu just, o que estiguessin disposats a comprar aquella mercaderia que el cristià no aconseguia vendre: cap contacte amb els jueus, ni tan sols en benefici propi.



Ara, canviïn els substantius i allà on parla de jueus i cristians posin el nom de dues formacions polítiques antagòniques, d'aquelles que tenen projectes incompatibles. Per exemple, neoliberals i postcomunistes. O carcamals i feministes. O independentistes i «constitucionalistes». Cerquen destins molt diferents, però transiten pels mateixos camins institucionals. Dia sí, dia també, apareix alguna possibilitat d'ajuda mútua en benefici mutu, no pas per canviar la societat de cap a peus sinó per desencallar qualsevol votació. Sorgeix l'oportunitat d'un pacte d'eficàcia limitada i circumscrita a l'afer que sigui, però no es consuma perquè uns i altres proclamen: «amb aquests, ni a prendre cafè».



Si fas «comerç amb jueus» et tornes jueu? Si pactes una votació amb els independentistes, o amb els centralistes, t'has tornat una cosa o l'altra? Si un liberal vota amb el Govern la pròrroga de l'estat d'alarma vol dir que s'ha transformat en podemita i li ha crescut una cueta? És absurd, però és la mena de discurs que impera gràcies a la capacitat megafònica d'una innombrable legió d'inquisidors, sempre a punt per assenyalar relacions pecaminosos i sangs impures.



«Heu votat com l'Arrimadas». «I vosaltres com Vox, i vau pactar amb l'Iceta a la diputació». «I vosaltres a Sant Cugat». A l'hora de jutjar els pactes, tothom es preocupa pel qui i pocs es fixen en el què. El fruit de la votació és positiu o és negatiu? Per respondre l'hauríem d'estudiar, ves quina mandra. És més descansat de l'altra manera.