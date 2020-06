resposta tèbia a berga

El govern cupaire de Berga fa Patum amb una tempesta política monumental. Just quan a la ciutat s'entreveuen símptomes preocupants de relaxament, i just quan l'alcaldessa difon un vídeo on demana als ciutadans responsabilitat i respecte per les normes, la primera tinent d'alcalde, Roser Rifà, és enregistrada amb una maça fent un salt amb un grup de gent desprotegida al mig del carrer. L'oposició, que acostuma a dormir el son dels justos, ha saltat aquesta vegada com una molla i n'ha demanat la dimissió. L'alcaldessa, Montse Venturós, ha optat per retirar a Rifà la condició de primera tinent d'alcalde, però mantenint-li totes les responsabilitats. És una reacció realment nímia. La degradació de la regidora pot ser suficient, però calia una resposta institucional que fes pensar sense cap mena de dubte que el govern ha entès el missatge i se'l pren molt seriosament. Molt més seriosament. En una ciutat amb gairebé mig centenar de morts per covid, i amb una de les afectacions per capita més altes de Catalunya, hauria estat esperable alguna cosa més. L'exemplaritat importa, també quan la CUP és qui l'ha d'oferir i no qui malda per ser qui l'exigeix amb més rudesa.