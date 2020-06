Centenari de Pérez Galdós

L'escriptor Benito Pérez Galdós, (Las Palmas de Gran Canaria, 1843-Madrid, 1920) va escriure el llibre Un voluntario realista, com una més de les seves novel·les a Episodios Nacionales. Té com un dels protagonistes Jep dels Estanys de Vallcebre, descriu les seves anades i vingudes per la Catalunya interior, el Bages, el Solsonès i el Berguedà. Enguany és el centenari de la mort de Galdós i alguna cosa s'hauria d'haver fet, o potser encara es farà, algun acte cultural per commemorar que gràcies al seu llibre molts dels indrets de casa nostra els va posar a la literatura.

Sota el regnat de Ferran VII de trista memòria, el general Riego va fer el pronunciament l'1 de gener de 1820 a Las Cabezas de San Juan, i va proclamar la Constitució de Cadis de l'any 1812, és l'anomenat Trienni Liberal (1820-1823) però el 1823 la Santa Aliança (formada per Prússia, Àustria i Rússia) decideix acudir en ajuda del Borbó monarca tirànic i eliminar l'aventura liberal. La Catalunya Central, Solsonès, Bages i Berguedà, van patir molt, com tot Catalunya, en les trifulgues de les guerres del segle XIX, i els borbons no van fer mai res per impedir-les, ans al contrari, van ser els responsables directes de totes aquestes lluites i de la destrucció de patrimoni i, el que és més greu encara, de la mort de milers i milers de catalans.

La novel·la de Galdós Un voluntario realista és el vuitè volum de la segona sèrie dels Episodios Nacionales. Publicada per primera vegada a Madrid l'any 1878. D'aquest llibre, com de tots els volums de la col·lecció, se n'han fet desenes i desenes de reedicions. Durant uns anys em vaig dedicar a col·leccionar un volum de cada edició i quan vaig veure que m'apropava als 25 volums de diferents edicions, vaig decidir començar-los a regalar als amics i parents del Bages, vaig néixer a Manresa, Berga és la terra del meu pare i Solsona on vaig viure de petit. Me n'he quedat, només, un parell d'edicions i prou.

Al llibre parla de l'anomenada guerra dels Malcontents, de l'any 1827, era una insurrecció absolutista radical. Surt molt de Solsona i de la resta de comarques de la Catalunya Central. Un dels protagonistes, i que va ser un dels caps d'aquestes milícies, fou Josep Busoms, o Bussoms, conegut com a Jep dels Estanys (Vallcebre, 1770-afusellat a Olot, 1828). En Jep dels Estanys té un nan a Berga fet fer, fa uns vint anys, per la societat cultural festiva La Bauma dels Encantats. Vallcebre, al Berguedà, és terra d'insurgents, potser per l'orografia de l'indret, que, per altra banda, té una bellesa paisatgística imponent, però no podem oblidar mai que també hi va néixer Josep Grandia, el germà del gramàtic mossèn Marià Grandia, que fou el líder del darrer aixecament armat carlí l'any 1900.

Potser els professors de castellà de les nostres comarques podrien fer-lo llegir als seus alumnes i veurien com un escriptor canari que vivia a Madrid va parlar d'una guerra que va passar per casa nostra...