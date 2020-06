Si vols anar ben servit

La iniciativa d'en Pep Garcia, articulista d'aquestes pàgines i gestor cultural, d'organitzar comiats o funerals no és cap broma. De fet, ja n'ha muntat alguns i ell mateix confessa tenir el seu preparat des de fa dècades. Talment com faria un sastre, Garcia ofereix un vestit fet a mida a cada client. És el futur finat qui decidirà el to de la cerimònia, el contingut i el farciment. Hi ha qui tot això s'ho mira de reüll, com ens miraríem de reüll l'abisme des d'un pont molt alt, estret, bellugadís i sense baranes. I per això fa tan mal d'ulls decidir si, arribat el moment, preferirem ser devorats per les flames o els llambrics. Tanmateix, qui més qui menys, en algun moment o altre hem manifestat el nostre desig de reposar en un nínxol amb vistes o bé, convertits en cendres, disposar que aquestes siguin espargides per l'espai sideral o bé abocades damunt l'última exparella. És clar que quan ve l'hora de parlar-ne seriosament, ens xiulen les orelles i canviem de tema. Així com la gent acostuma a fer testament, és convenient deixar establert com volem ser acomiadats. Depèn de nosaltres evitar que ens cantin La vall del riu vermell (com poden dir que trobaran a faltar el teu somriure, si mai no has somrigut?) o que al recordatori s'indiqui la data de naixement (quan t'has passat tota la vida traient-te anys). Si es vol complementar l'acte amb un memorial fotogràfic, tu mateix podràs seleccionar les fotos que més t'afavoreixin (per exemple aquella en què ajudaves un tuareg a posar-se dret després de caure d'un camell) i eliminar les que podrien comprometre't (la selfie en què el monument de fons és una desconeguda amb poca roba). També podem pactar amb el presentador quines anècdotes o acudits s'explicaran, i en quin moment caldrà fer plorar els assistents i fer-los aplaudir. I perquè tot encaixi, de ben segur que hi ha prevista la possibilitat d'un assaig general, a través del qual l'interessat podrà assistir, i no només de cos present, al seu comiat d'això que en diem món, en el qual, com sempre s'ha dit, si vols anar ben servit, més val fer-te tu mateix el llit.