alcalde junyent

Valentí Junyent va posar punt final dimarts a nou anys com a alcalde de Manresa, i va iniciar el traspàs del càr-rec a Marc Aloy. Va acomiadar-se amb una crida a sumar esforços per Manresa i va situar-se en la seva nova condició de primer tinent d'alcalde. El balanç del seu mandat exigeix una mica de perspectiva, però segurament quedarà marcat pel fet que ha estat un alcalde que va agafar l'administració municipal en un moment de profunda crisi i, quan havia aconseguit tornar a posar les finances consistorials a lloc, una nova crisi les ha torpedinat de nou. Junyent és l'alcalde de les dues crisis. Entre l'una i l'altra, deixa un llegat d'endreça financera, de resolució de conflictes, de gestió ponderada. Segurament les seves principals qualitats, que han estat la flexibilitat, la voluntat d'acord, el pragmatisme i l'afany de defugir el conflicte, han tingut com a revers els seus principals defectes: la falta de determinació i de contundència a l'hora de fer passes decisives. Sigui com sigui, Junyent deixa una bona feina i un bon record. Després de nou anys, el lloc en la història de Manresa el té assegurat.