La 'Piri' , un exemple a seguir

Abanda del CE Manresa, que històricament ha estat el màxim referent del futbol de la ciutat, ara a Tercera Divisió, i del Gimnàstic, més potent en aquest moment en futbol base, el futbol de la capital del Bages és alguna cosa més, encara que els darrers anys, a causa del dèficit de camps de gespa artificial a la ciutat, en relació amb els clubs de la comarca, no hagi evolucionat com ho hauria hagut de fer. En aquest sentit, hi ha el cas de la Pirinaica, que aquesta temporada ha signat dos ascensos de mèrit. Els seus dos primers equips (sèniors) han assolit la Segona i Tercera Catalana, respectivament. Disposar de catifa verda en el terreny de joc del municipal de la barriada Mion hi ha ajudat, però no ho ha estat tot. Uns darrers anys d'una feina insistent, no mancada de problemes, ha donat el seu fruit. S'ha endreçat l'entitat i, el suport d'esponsoritzacions ha ajudat a fer un salt, sobretot en el cas del primer equip, campió de Tercera Catalana. Però no només això, els equips de base, tot i que encara lluny de les millors escoles de casa nostra, també han mostrat una bona evolució. Ara caldria que altres clubs com la Balconada, el PI Puig i el Sant Pau facin un pas endavant. No és fàcil, la competència és ferotge, però la Pirinaica, amb un treball prou seriós, ha mostrat el camí. Segur que amb el verd sintètic tot seria més fàcil i aquí hi juga un paper primordial l'Ajuntament de Manresa. En tot cas, una bona notícia és el nou projecte que sembla que engegarà el CF Font dels Capellans amb la inscripció d'un primer equip a Quarta Catalana.