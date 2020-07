Benvolgut espia del meu telèfon mòbil: Perdoni que destorbi la migdiada que deuria estar fent a causa de la meva escassa i avorrida activitat de comunicació digital, però he sentit l'impuls d'agrair-li, a vostè i a la seva organització, el gran honor que m'han fet en triar-me com a objecte d'una activitat d'espionatge.



Potser ara mateix s'està preguntant com he conegut la seva intromissió en les meves comunicacions. És que potser s'ha descuidat? Ha estat detectat pels caçadors canadencs de tafaners governamentals? Deixi'm tranquil·litzar-lo: ni vostè s'ha delatat ni ho ha fet ningú. Simplement, he inferit la seva existència a partir de les notícies divulgades sobre el sistema Pegassus, aquest que hauria estat utilitzat per espiar els telèfons mòbils de Roger Torrent, Anna Gabriel i un senyor que es diu igual que un advocat independentista. Una tria ben estranya. Llavors he pensat: si els vigilen a ells, també pot ser que em vigilin a mi, oi?



Encara és hora que entengui la importància d'espiar Roger Torrent. Té una rellevància descriptible a la direcció d'Esquerra Republicana i la seva principal funció com a president del Parlament és irritar els puigdemontistes. ¿Potser darrere la barba amaga un astut estrateg que mou d'amagat els fils de la política catalana? Costa d'imaginar. De fet, costa d'imaginar que els fils de la política catalana no s'estiguin movent a l'atzar, segons si a l'hora de les decisions bufa garbí o mestral.



Com que no té gaire sentit espiar aquesta personalitat, se m'ha acudit que poden haver passat dues coses. Una: estan espiant tota la gent amb càrrec, i els casos descrits són els únics que han estat descoberts, perquè amb ells han utilitzat un programa de tercera. Als altres els dediquen tecnologies realment indetectables. Versió alternativa: han decidit espiar la gent irrellevant de Catalunya perquè la gent rellevant no explica res de nou. Vagues tafaneries reiteratives. Han canviat el focus per variar. I com que jo soc un irrellevant amb signatura al diari, segur que formo part de la llista. Per això li adreço aquesta salutació i li desitjo un bon avorriment.