La corResponsabilitat dels homes a Espanya

L'últim informe del Fòrum Econòmic Mundial, Global Gender Gap Report del 2017, situa Espanya en el vint-i-quatrè lloc mundial en matèria d'igualtat de gènere.

Els experts asseguren que aquesta igualtat no s'aconseguirà fins l'any 2234 (una xifra estranya que no em permet pensar que puguin beneficiar-se'n ni les netes de les meves netes). Els plans d'igualtat són eines imprescindibles però, per aconseguir-los, també cal passar per les cases i revisar les corresponsabilitats dels homes.

Existeix aquesta corresponsabilitat a Espanya? En quina mesura? Segons Vicenç Navarro, catedràtic de Ciències Polítiques de la UPF, a Europa, on menys poder i menys drets té la dona és al sud del continent.

Quan el sud deixarà de ser sinònim d'endarreriment? Quants segles més haurem d'arrossegar la llufa?

En aquests països endarrerits, hi ha un escassíssim desenvolupament dels serveis d'ajuda a les famílies, que, segons Navarro, al sud, vol dir dona. Aquests són: les escoles bressol, els serveis a persones dependents, gent gran i discapacitats.

Al països nòrdics, precisament aquestes ajudes han permès que les dones poguessin conciliar el seu projecte professional amb les seves responsabilitats familiars. Però tot això ha estat possible gràcies a la revolució cultural en la mentalitat dels homes que s'han fet corresponsables en els àmbits esmentats. Els homes nòrdics hi dediquen més hores.

Segons el European Institute for Gender Equality del 2018, la diferència per hores a la setmana entre un home i una dona nòrdics és de 3,8. Però a Espanya és de 8,6. Més del doble! Què no faria aquí una dona amb 4,8 hores més a la setmana? Doncs molta promoció professional per any!

El 2018, a Suècia hi havia un 84,4% de dones (d'entre 20 i 64 anys) que estaven treballant o buscant feina. A Espanya, el 73%. Que vol dir un endarreriment de l'11,4%.

El subdesenvolupament social de la dona a Espanya és degut al limitat poder que té. Ella té tres vegades més que l'home malalties derivades de l'estrès.

Perquè ella té més de vuit hores menys a la setmana per a ella! Les mares també necessiten temps per a elles, sigui per a una mica de lleure, sigui per poder promocionar-se laboralment.

És del tot imprescindible que canviïn els rols en els àmbits familiars. Compartir responsabilitats aporta beneficis a tota la família.

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha elaborat un recull de deu consells per aconseguir igualar les responsabilitats d'home i dona.

Però cap d'aquests consells es podrà seguir si no es comença per considerar la dona com una igual i educar fills i filles basant-se en aquest esperit.

I és que cal combatre de manera urgent el que tan bé expressava Simone de Beauvoir referint-se a la dona: «Li tallen les ales i després la culpabilitzen per no saber volar».