furgonetes de gasoil

El darrer ple de l'Ajuntament de Manresa va viure un fet que es pot considerar anecdòtic, però també significatiu. L'equip de govern anava a aprovar la compra de tres furgonetes quan l'oposició va posar el crit al cel sobre el fet que fossin de gasoil. Els arguments del govern eren de caràcter pràctic –vehicles més barats, amb més autonomia i que eren necessaris amb rapidesa– i van ser respostos per l'oposició recordant que hi havia un munt de plans municipals en els quals s'apostava pel vehicle elèctric amb què s'havia de donar exemple i que una mesura d'aquesta naturalesa suposava anar clarament contra direcció. Un altre argument exposat per l'oposició va ser que si l'equip de govern d'ERC i Junts per Manresa no rectificava, l'Ajuntament de Manresa esdevindria la «riota» dels internautes a Facebook i Twitter. No se sap quins arguments van pesar més que altres, però el govern va fer marxa enrere. N'hi havia que ja eren previsibles, i també és conegut que nedar dintre dels corrents d'opinió políticament correctes sempre és més plàcid.