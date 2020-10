La veritat és que sort que es fan bolets, oi? Perquè si no seria per tirar-se d'un bonsai. El guionista del nostre dia a dia pandèmic delira o potser li paguen els del Polònia. Si no, no s'explica. La presidenta Ayuso ha demanat als seus conveïns que no surtin de la comunitat aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Home, això s'entén més que «Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España?». I el Berguedà és Catalunya dins de Catalunya? Què és el Berguedà si no és Catalunya? Però bé: dir al personal que no emigrin de Madrid aquests dies s'entén prou. O sigui, que esperem que li facin cas i que no vinguin cap a terres berguedans, perquè ja en tenim prou amb els nostres propis índexs de contagi i els boscos arrasats i la carretera C-16 col·lapsada.

Ara, la veritable justícia poètica ha estat el contagi del president que més ha escarnit i banalitzat la covid. Trump, ara, diu que contagiar-se ha estat una benedicció divina i que vol donar gratis el seu tractament a tots els nord-americans. Falta poc per a les eleccions.

I els que estan ben xirois són els trempats de Gironella. S'han ficat a la butxaca el concert d'Obeses i la Cobla Jove Berga que s'havia d'haver fet el 25 d'abril a la capital. Twitter ha bullit per allò de qui exerceix la capitalitat. O sigui que: que bé que es facin bolets, oi?