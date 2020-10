patrullar o tancar

Els testimonis veïnals i les deixalles abandonades mostren, com va documentar aquest diari en un recorregut per Manresa el cap de setmana, que els 'botellons' sovintegen arreu i, en alguns casos, poden arribar a aplegar un nombre important de joves i no tan joves: en molts casos, els que es reuneixen al voltant del cotxe o de l'aparell de música per beure i passar l'estona en grup s'acosten a la trentena, una edat a la qual se'ls suposa un estat de consciència suficient. En aquests moments, amb els bars tancats, els al·licients per a les reunions al car-rer amb alcohol s'han disparat. És fàcil entendre que no es pot posar un policia a cada cantonada, però seguríssim que les policies locals poden fer molt més per impedir-ho. Un patrullatge intens destinat a perseguir aquestes reunions seria, en aquests moments, una bona mesura de salut pública, i seria un acte de justícia per als propietaris de bars abocats a la ruïna. Perseguir intensament les situacions que faciliten el contagi durant la nit hauria de ser la via prèvia al toc de queda. Abans de tancar tothom a casa, caldria intentar posar a ratlla els irresponsables.