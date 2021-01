Carta als Reis d'Orient

Benvolguts Reis: l'inici d'un altre any sempre ens porta l'alegria de la vostra presència. Per sort l'any comença amb la vostra vinguda en aquesta nit de somnis i d'il·lusions, on els ulls dels nens brillen d'una manera especial.

Ja sabeu que el 2020 ha estat un any molt difícil, amb una pandèmia que s'ha emportat tants i tants éssers estimats.

Per això Majestats, porteu-nos unes caixes ben grosses de solidaritat amb els ancians, amb els malalts, els immigrants i les famílies desnonades per uns bancs sense ànima ni consciència.

Porteu al personal sanitari (esgotat física i psicològicament) unes caixes ben grans de força i de coratge perquè puguin resistir el treball abnegat per salvar vides.

Porteu als irresponsables que continuen amb festes il·legals, unes grans caixes de seny i als polítics l'amor per la justícia i el compromís per acabar amb el frau, la corrupció i la indústria bèl·lica.

Porteu-nos unes caixes ben grosses de sensibilitat ecològica per protegir el medi ambient i per fer un món sense fums ni contaminació.

Als qui estan a la presó injustament, porteu-los esperança i coratge i als jutges i als magistrats, deixeu-los unes grans caixes d'amor per la justícia i d'imparcialitat, perquè no es guiïn per la revenja i el càstig pel càstig.

Porteu també unes grans caixes de llibertat als pobles i a les cultures oprimides.

Augmenteu en els periodistes la passió per informar amb objectivitat i llibertat, per ajudar a formar ciutadans lliures, crítics amb el poder.

Doneu als banquers una ànima nova i un cor sensible al patiment de la gent, perquè descobreixin que el diner no ho és tot a la vida.

Als joves que busquen treball porteu-los la força per a no desanimar-se i l'esperança als qui han perdut un ésser estimat.

Porteu-nos el desig de treballar per la pau per tal d'acabar amb les guerres, la violència de gènere, les dictadures, la intolerància i la xenofòbia.

Renoveu en els mestres la il·lusió per transmetre els valors que ens humanitzen i ens ajuden a créixer com a persones.

Porteu a l'Església unes caixes ben grans de passió per anunciar l'Evangeli sense additius, conservants o colorants i un paper més important a les dones al si de les comunitats cristianes.

Porteu al papa Francesc una caixa ben gran de coratge, perquè amb la valentia dels profetes faci avançar l'Església pels camins de l'Evangeli.

Majestats, fa 2.000 anys vau trobar Déu en l'Infant del pessebre. Un Déu que (com diu el teòleg Joseba Andoni Pagola) «no poden trobar els qui viuen instal·lats en el poder o tancats en la seguretat religiosa». Per això porteu-nos als cristians una caixa ben grossa d'audàcia per construir una Església lliure i pobra.

I quan aquesta nit passeu pels nostres carrers, enguany vestits de dol i de cansament, deixeu-nos unes caixes ben grosses d'esperança i de força per aprendre a estimar-nos més i més.