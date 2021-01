La mentida que genera violència

Viure permanentment en pecat de mentida té aquestes coses que els ha passat als nord-americans: la penitència acaba tenint conseqüències incalculables. Que un mentider compulsiu hagi tingut anys de poder il·limitat per intoxicar l'opinió pública sense cap contrapoder que neutralitzés el seu abús, els ha conduït a una situació impensable en el país símbol de les democràcies formals. Milions de ciutadans alimentats amb un missatge fals i estimulats amb comportaments sectaris han interpretat la realitat que no els complau amb una mentalitat intolerant. Covats en l'odi, només han sabut expressar el seu pensament amb violència. El deliri final del seu líder els ha donat ales, i costarà refer la convivència en aquella societat. De fet, el món sembla garratibat pel daltabaix del sistema nord-americà, però ningú no vol recordar que en nom de la democràcia el gendarme de la pau mundial acumula un ampli historial d'intrigues geopolítiques, guerres, bloquejos comercials, suports encoberts a la desestabilització i l'enderrocament de governs legítimament escollits pel poble. La «defensa de la democràcia» sempre ha estat l'argument, la justificació per intervenir i acabar amb «els sistemes dictatorials».

Doncs bé, ja perdonaran els defensors de la «España una, grande y libre» que ara s'atreveixen a comparar els violents trumpistes amb el moviment pacífic sobiranista: l'encanteri del Règim del 78 té caducitat perquè es fonamenta en la gran mentida de la Transició. Perquè és hereu del règim dictatorial del general Franco, colpista irredempt que es va alçar contra un govern democràticament escollit pel poble. La guerra engegada per Franco va causar uns 500.000 morts, i uns quants milers de víctimes més per la repressió posterior. Que guanyés la guerra no els legitima per a res que tingui a veure amb els valors de la democràcia. Menteixen els qui neguen la prolongació d'aquell règim en l'actual, perquè el cap de l'estat ho és per designi del dictador, i el marc constitucional està bastit amb els elements que garanteixen el manteniment d'institucions, organismes i funcionariat que encara s'alimenten i s'estimulen amb els comportaments sectaris heretats. Són tan compulsius mentint, que no els fa res menysprear juristes i instàncies judicials de provada solvència democràtica que denuncien el seu comportament involucionista. Són tan energúmens com els trumpistes que només saben utilitzar la violència per imposar la seva veritat. Emparats en la gran mentida repetida fins a l'extenuació, han aconseguit que la seva intolerància hagi creat crispació, enfrontament social. I confien en l'exèrcit per resoldre-ho. Trump devia tenir una temptació semblant. Ells la coven.