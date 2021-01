Blanxart I Vilardaga, dos historiadors de Berga

Josep Blanxart i Camps (Berga 1814–Barcelona 1885), va publicar a l'any 1854 Recuerdos Históricos de la Villa de Berga, a la impremta de J. M. de Grau de Barcelona. Aquest llibre, editat en castellà i en vers és la primera historia de Berga. A l'any 1861, va editar La Ermita de Nuestra Señora de Queralt, aquest imprès per Joan Soldevila a Berga. La seva monografia queraltina és una de les primeres dedicades a la Mare de Déu de Queralt. Blanxart fou advocat, batlle de Berga, polític liberal d'Isabel II (a la Biblioteca del Palau Reial d'Oriente de Madrid vaig poder consultar uns versos seus dedicats a Isabel II), secretari de la Universitat de Barcelona, va acollir a casa seva al pintor reusenc Marià Fortuny (quan fugia del colera morbo de Barcelona), era membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, secretari del Ferrocarril i Mines de Sant Joan de les Abadesses... té diversos llibres de poesia publicats, però a Berga, segueix sent un gran desconegut, fins quan?

Jacint Vilardaga i Cañellas (Berga 1856-1936) a l'any 1890 la impremta Taso de Barcelona va publicar-li Historia de Berga y breves noticias de su Comarca, desde los tiempos primitivos hasta nuestros días, després de la Coronació Canònica de la Mare de Déu de Queralt de l'any 1916 (la festa més important que mai s'ha fet a Berga, fins ara, va ser portada de molts diaris de Barcelona i àdhuc de Madrid) a l'any 1919 va publicar a impremta San José de Manresa Efemérides bergadanas: colección de todos los hechos noticia de la comarca, desde tiempos primitivos hasta nuestros días, aquest llibre és una joia, tant pels textos com per una excel·lent col·lecció de fotos que l'acompanyen. Vilardaga era advocat, membre, també, de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, va fundà l'Ateneu Berguedà a l'any 1889 i la revista La Bergitánia a l'any 1905. Té publicat un estudi sobre la Torre de la Minyona de Cardona (aleshores era del partit judicial i demarcació electoral Cardona de Berga), Més de cent anys després les seves obres romanen introbables. I no es pot pas fer res de la historia de Berga sense consultar-les

Dues consideracions finals, tots dos historiadors i advocats foren destacats membres de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, però al llibre Diccionari Biogràfic de L'Acadèmia de Bones Lletres de l'any 2012,els dos surten citats, però no inclouen la seva biografia ni bibliografia, els hi vaig dir que en la propera reedició d'aquesta diccionari, m'oferia per fer la seva ressenya, ep (!) si volien. Tampoc les seves obres no s'han reeditat mai, el perquè continua sent un gran misteri.

Berga té un gran deute amb Blanxart i Vilardaga, algun dia podrem trobar les seves obres completes reeditades, com han fet a molts municipis de Catalunya amb les seves figures senyeres ...