Crit d'alerta dels Serveis Socials

Els Serveis Socials són la porta d'entrada de la ciutadania al sistema de benestar social. Als pobles del Bages, els Serveis Socials estan constituïts en una sola àrea bàsica que inclou tots els municipis, excepte Manresa, i que coordinem des del Consell Comarcal del Bages. Abans de la pandèmia, el nostre dia a dia ja estava en una fase de desbordament per l'acumulació de tasques, la manca de recursos i la burocratització de la feina que feia que les treballadores i educadores socials haguessin de dedicar més de la meitat de la seva jornada laboral a tasques administratives.

Durant els primers mesos de pandèmia la societat va reconèixer la tasca ingent dels professionals sanitaris, la feina dels cossos de seguretat, la cura als avis i les àvies i també el col·lectiu de mestres, que es va adaptar per fer classes a distància procurant que cap infant quedés enrere. Però en els Serveis Socials no hi va pensar ningú i no s'ha fet cap reconeixement de la feinada feta. En un moment de crisi on les necessitats socials i econòmiques de la població han incrementat d'una manera brutal, hem estat sempre al peu del canó fent costat a persones que han perdut la feina, persones que quedaven aïllades sense cap tipus de suport, i també hem estat al costat de les persones més vulnerables o, fins i tot, aquelles que mai s'haurien imaginat que podrien necessitar ajut dels Serveis So-cials.

Ningú ens veu, ningú ens creu, i, a més, hi ha persones que es permeten el luxe de posar en qüestió la nostra professionalitat. Una situació que ens fa mal i ens indigna. Estem cansades i esgotades. Malgrat que ja ha començat la campanya de vacunació, som a les portes d'un inici d'any molt complicat. Tenim noves persones usuàries de Serveis Socials que s'han afegit a aquells qui ja ho eren. Les situacions familiars cada vegada són més complexes i amb més necessitats, no només econòmiques sinó d'acompanyament familiar. Tot i que s'han aprovat noves línies d'ajut i recursos, des de Serveis Socials continuem tenint les mateixes mans. Tenim els mateixos recursos humans, aquells que en cap moment de la crisi s'han tingut en compte, que no han pogut aturar-se per agafar aire i descansar. Durant els darrers mesos mai s'ha plantejat augmentar el nombre de professionals de Serveis Socials. I és el que caldria. Reclamem enèrgicament més recursos humans i poder ampliar l'equip de professionals per treballar més i millor amb totes aquelles persones que acudeixen als nostres serveis en aquest moment de pandèmia.

Tot plegat ens ha portat a una situació de saturació dels Serveis Socials. Estem esgotades, físicament i emocionalment, però seguim al peu del canó. Les treballadores socials i les educadores socials, les administratives, les treballadores familiars, els integradors i les integradores socials continuen arremangades sense aturador, però llancem un crit d'alerta. Volem continuar donant una atenció de qualitat, tal com hem fet sempre amb les persones que han acudit a nosaltres. Llancem aquest crit d'alerta convençudes que tenim dret a ser escoltades. Ens calen més mans i una mica d'aire per cuidar-nos i cuidar molt més.

Com a consellera comarcal, i també com a alcaldessa, vull donar valor a tota aquesta feina feta. El valor incalculable de totes les professionals que cada dia vetllen pel benestar dels nostres veïns i veïnes, la tasca d'apoderament a les persones, d'acompanyament en un camí costerut de les famílies, des del més bàsic fins al més essencial. Treballar amb les persones i per a les persones.

Un reconeixement més que merescut que no esdevé un copet a l'espatlla sinó que vol ser una alenada, un seguim treballant perquè pugueu seguir, som al vostre costat, amb vosaltres.