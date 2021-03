Coll de Pal, Berguedà

Coll de Pal és un paratge important a dos nivells: d'una banda, és un possible punt de partida per a qui vulgui gaudir de la muntanya sense gaire complicacions; d'una altra, és un accés a les pistes d'esquí de la Cerdanya que converteix l'alt Berguedà en una localització molt interessant per als esquiadors. Per ambdues raons és un actiu de gran interès per al Berguedà, el desvetllament del qual ha de venir d'una combinació adequada de la tradició industrial amb els nous horitzons que ofereix el turisme, molt especialment al nord de la comarca. I per ambdues raons l'adequació de coll de Pal és un d'aquests clàssics que la política local i comarcal va arrossegant any rere any. La inversió que cal fer-hi per garantir bons accessos en tots els moments de l'any no és astronòmica, i podria sorgir dels esforços combinats de la Diputació i FGC. Tanmateix, a hores d'ara ni tan sols no s'ha aconseguit un esforç combinat dels actors locals i comarcals. Coll de Pal no ha de ser només un assumpte baganès. És d'interès comarcal, i s'hauria de veure així. Que costi tant, és sorprenent.