El futur debat sobre les bicicletes elèctriques

La temporada de neu ja ha passat, de puntetes o pràcticament inadvertida, i la Cerdanya s'encara de nou al bon temps. Aquests dies de festa de Setmana Santa, amb un sol radiant i la nova hora d'estiu allargant les tardes, ha tornat a omplir els entorns naturals i les pistes forestals que hi donen accés. I en aquest escenari s'han tornat a veure arreu les bicicletes elèctriques que ja van ser les grans protagonistes l'agost. Aquests nous enginys posen a l'abast del públic general una activitat física i, sobretot, uns paratges naturals, que fins ara estaven reservats als que podien fer l'esforç d'anar més enllà de les pistes dretes i les barreres que tallen el pas de vehicles a les cotes altes. Aquesta Setmana Santa les pistes forestals de la comarca s'han tornat a omplir de famílies, gent gran i aficionats esporàdics motivats per la satisfacció que un botó al manillar empeny la marxa i converteix en baixades les pujades més difícils. Tots ben abrigats perquè l'esforç que fan no és suficient per suar i la velocitat és més similar a una motocicleta que a una bicicleta. L'auge meteòric d'aquests nous vehicles fa presumir un debat en un futur pròxim al voltant de la seva seguretat, perquè, avanço una notícia que acabarà passant, algun dia un d'aquests aficionats esporàdics de la bici elèctrica tindrà un accident mortal. Això passarà quan, animats per la facilitat de la marxa, algun ciclista elèctric s'animi a circular fora de les pistes i s'endinsi en els corriols i trialeres d'alçada que ofereix la vall, els tracks de les quals es baixen en un click al mòbil a través de plataformes com wikiloc o strava. Alguns d'aquests corriols connecten les zones boscoses a través de passos estrets sobre cingleres o travessant tarteres que molts ciclistes prudents prefereixen superar a peu empenyent la bici perquè un pas en fals pot resultar fatal. I és en aquest escenari on el botó del manillar que empeny la màquina elèctrica pot esdevenir un gran perill. La proliferació d'aquesta moda fa inevitable la situació i, aleshores quan passi, es desfermarà de nou el debat sobre la preparació prèvia que requereix l'accés al medi natural i que ara, amb les grans facilitats que ofereix la tecnologia, permet a molts saltar-se. Des de fa uns anys ja succeeix en el món de l'excursionisme hivernal, amb gent perduda per les muntanyes perquè el gps no resol res quan baixa una boira sobtada o cau una tempesta de neu. Els padrins del Pirineu, que no saben res de bicis elèctriques, sempre ho diuen: la Natura és un entorn amable que, però, cal sempre tractar amb respecte i prudència.