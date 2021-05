Berga fou capital de Catalunya dels carlins catalans en la primera de les guerres carlines (1833-1840). El convent de Sant Francesc va ser mestrança, la plaça de Sant Pere va ser batejada com a Plaza de Carlos V, on per Corpus del 1838 es va fer la Patum d’homenatge al pretendent carlí a la plaça llavors batejada amb el nom. Berga va hostatjar la junta carlina del Govern de Catalunya, i fou una de les darreres places en ser ocupada pels liberals. El general Espartero va entrar pel portal de Sallagosa, actual plaça de les Fonts, mentre que els carlins fugien cap als Pirineus i França.

El cap militar dels carlins, el comte d’Espanya, fou detingut, pres pels seus propis correligionaris a la rectoria d’Avià, i assassinat posteriorment lligant-li una pedra al coll i llençant-lo al riu al pont de l’Espia, a Coll de Nargó. El general Cabrera, quan va ser a Berga fugint del Maestrat, va fer obrir un expedient judicial per determinar les causes d’aquest fet. José de Oleza va publicar a Mallorca, l’any 1949, l’informe d’Antonio Jesus de Serradilla sota el títol de «El último día del conde de España y de la causa de Carlos V en Cataluña», que narra el procediment fet incoar per Cabrera per esbrinar l’assassinat del comte d’Espanya. L’original d’aquest expedient, el qual fa anys vaig poder consultar, està dipositat a l’arxiu i museu del carlisme de Zumalakarregi, a Ormaiztegi (Guipúscoa). Després de l’ocupació per part dels liberals espanyols de Berga es va fer un Te Deum d’acció de gràcies a Santa Maria del Mar de Barcelona.

El que m’agradaria ressaltar és que el primer llibre vindicatiu de Carles V com a rei carlí es va imprimir a Berga l’any 1837, per la «imprenta del Gobierno, por José Trullas», i tenia un sonor títol: «Carlos V. de Borbón, rey legítimo de las Españas, breve y sencilla demostración que ofrece a sus paisanos un catalán, amante de su patria y su rey». El seu autor era el capellà Vicens Pou i Marca (Maià de Montcal, 1792-Montpeller, 1848), que va fundar a Berga l’any 1837 el primer periòdic carlí de Catalunya, El Joven Observador. Vicens Pou havia estat rector del Real Colegio de San Carlos de la Universitat de Cervera.

Berga va jugar un important paper a la història catalana del segle XIX, a la guerra contra els francesos de Napoleó i a les tres carlinades, i fins i tot al segle XX, ja que el darrer aixecament militar carlí, de l’any 1900, fou bàsicament del Berguedà i Badalona. I avui anar fent...