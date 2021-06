La majoria volem pensar que quan anem a comprar ho fem lliurement, que som nosaltres les que decidim què volem, com ho volem i quan ho volem. Estem força convençudes d’aquesta llibertat. A la pràctica penso que no és així ni de bon tros. Si hi pensem una mica, de seguida veurem que el que comprem està influenciat per moltes coses.

Primer de tot hi ha tot allò que ens diu la societat que es pot consumir i tot el que no, a través d’un sistema de creences i de construccions socials que es transmeten entre generacions. Per exemple, està ben vist menjar carn de vedella però no de gos. O associem menjar caviar al luxe i la sofisticació. A part de la influència cultural, hi ha la que exerceixen els supermercats, les productores o els restaurants, que ens inciten a menjar uns productes i no uns altres. Inverteixen milions en publicitat, promocionant «grans ofertes», generant falses necessitats. A través de grans lobbies es decideix quins són els productes més sans o els que estan de moda. I no ens oblidem de la que s’exerceix en l’àmbit polític, que mitjançant polítiques fiscals es pot controlar els mercats, incentivar productes i fer-los més accessibles o menys. Per tant, quan anem a comprar hem de ser conscients d’aquesta il·lusió de llibertat i pensar què és el que comprem i el perquè.

Sovint decidim quins productes (i serveis) volem consumir tenint una informació insuficient. Aquesta manca d’informació també disminueix la nostra llibertat a l’hora de triar. Darrere de cada producte hi ha una història que majoritàriament no volem conèixer, o no volen que coneixem. Pot haver-hi explotació laboral i esclavisme. Explotació animal i la mort. També pot haver-hi destrucció de l’entorn. Potser ens és igual d’on ve el producte o com s’ha fet. Comprem productes que no necessitem o que ens fan mal. Comprem roba extremadament econòmica que sabem que no portarem gaire temps. Comprem a grans superfícies o multinacionals. Comprem a través d’internet. Comprem i no sabem on ni a qui. Comprem perquè ens fa felices, perquè si no, no existim.

Així doncs, sempre comprem sota algun criteri. Com ja he comentat, hi ha el criteri cultural. També pot haver-hi un criteri econòmic, que és el principal condicionant en la majoria de casos. Potser busquem productes més saludables, o més sostenibles. També podem optar per opcions més ètiques. Però sigui com sigui, darrere de cada compra hi ha un producte i una producció. I com sigui aquest producte i la seva producció ens defineix.