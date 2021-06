Manresa s’afegeix enguany a les activitats que l’organització del Mobile World Congress promou arreu de Catalunya com una forma d’escampar la presència territorial del gran esdeveniment. En essència, es permet l’ús de la marca per tal que sigui un paraigües on aixoplugar activitats relacionades amb el sector que organitza i paga l’ens local que se’n fa càrrec. L’anomenada Mobile Week de Manresa s’afegeix a disset més que hi ha arreu de Catalunya per iniciativa de l’Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de la FUB, Althaia i la Cambra de Comerç. Amb un pressupost de deu mil euros, s’ofereix una quinzena d’activitats destinades a un públic especialitzat. No cal dir que és positiu que Manresa s’afegeixi a les ciutats que formen part d’aquesta xarxa vinculada a l’esdeveniment firal més important del país. De fet, si hi ha 18 punts vinculats, seria estrany que no hi fos. Seria d’esperar, això sí, que aquests diners deixessin un fruit plausible i un rastre una mica permanent, que no siguin només una inversió que s’emporta el vent.