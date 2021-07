Les dades de l’assistència social a Manresa preocupen. Cada cop que es fa una actualització de l’estat de la qüestió, preocupen una mica més. Les dues llargues crisis pràcticament consecutives, sense respir, la de la construcció i la que ha arribat derivada del virus del covid-19, ha deixat una situació econòmica crítica en el si de moltes famílies. Aquesta mancança s’expressa de diferents maneres segons els casos, però entitats com Càritas veuen que una de les principals debilitats és l’habitatge. Les dades del 2020 d’aquesta entitat assistencial ens diuen que el 76% de totes les persones ateses, més d’un miler (1.006), tenen els que els tècnics defineixen com a «problemes habitacionals». És un gruix de més de 760 famílies. Molt gruix per a la ciutat. Càritas farà mans i mànigues per atendre les mancances, prestarà suport, per ajudar i per resoldre, per posar imaginació en la solució de problemes que, a vegades, el que requereixen és inversions i solucions més globals, més en origen. A Manresa fan falta més de 760 solucions. De totes maneres, la feina altruista de Càritas només pot despertar admiració.