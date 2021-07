Benvingut a Manresa, jordi turull!

Esteu apanyats si us penseu que ajupirem el cap; cada dia estem més convençuts d’allò que vam fer», diu Jordi Turull a Llançà mentre recupera forces per seguir fins a Port de la Selva, on acaba el primer tram de la Travessa per la Llibertat. El mateix conseller Turull que, a la Sala del Suprem, davant del jutge Marchena (àlies con sumo agrado), anava dient gàbia en comptes de jaula i feia que, malgrat la impotència i la ràbia que sentíem seguint el judici per la tele, se’ns dibuixés un somriure als llavis. I és ara l’excursionista Turull, el mateix que ha passat gairebé quatre anys entre reixes, el que aquests dies ens esperona a seguir fent ruta pel país perquè «caminar és un dels símbols més exactes de la llibertat, decideixes per on passes, avances, t’esforces. Estic segur que si persistim i si hi som, arribarem. Per tornar-ho a fer, si ha de tornar a ser, i jo vull tornar-hi a ser».

I jo també hi vull tornar a ser. Perquè l’1 d’Octubre vam protagonitzar l’acte de desobediència civil més important d’Europa dels darrers anys. I vam guanyar. I malgrat les estomacades, les sentències injustes, les reixes, el Tribunal de Cuentas, l’exili i totes les formes perverses de repressió imaginades; i malgrat la por (perquè sí: també tenim por!) encara tenim forces per calçar-nos unes botes i seguir, seguir i seguir... I seguirem! No ens rendirem mai! Perquè, com diu la nostra presidenta del Parlament, Laura Borràs, «no tenim dret a rendir-nos». I és per aquest compromís amb l’1 d’Octubre que aquest dissabte seré a la plaça Major de Manresa per rebre el conseller Jordi Turull amb tots els honors; tal com es mereix. Perquè retre homenatge a en Turull és retre homenatge a tots els qui han patit la cruel i injusta venjança de l’Estat. Perquè tinguem-ho clar: mai tindrem prou dies, prou hores, prou setmanes i prou minuts per agrair l’immens sacrifici de tots els qui han patit presó i exili per defensar la llibertat a decidir el nostre futur. I és per tot això, i molt més, que faré costat al conseller Turull, perquè els sentiments de compromís i gratitud que diu que vol expressar-nos amb aquesta caminada li siguin retornats a cabassos i li mostri el meu més gran afecte i la meva més gran consideració.

Serà un honor que siguis a Manresa, conseller! Benvingut, Jordi Turull!