Acaba de morir en Jordi. Nascut l’any 1961, és, sense cap mena de dubte, el berguedà que més novel·les ha escrit mai. L’any 2012, Jordi Cussà va rebre el premi Ciutat de Berga. Queralt Calderer, a l’acte d’entrega del premi, va dir: «Destaca des de molt jove per la seva afició als escacs, on assoleix alguns trofeus en aquells anys. Ja adolescent, el trobem a l’Agrupació Teatral La Farsa i als Pastorets, representant diversos papers: Garrofa i sant Josep. Funda, l’any 1978, amb tres amics més, el grup teatral Anònim Teatre, amb els qui ha mantingut viva la seva presència al món del teatre fins avui. [...] El Jordi és una persona molt estimada pels seus amics, això fa que Anònim Teatre sigui un grup que ajunta amics i gent diversa on l’amistat i la bona relació ha fet que sempre sigui un grup viu i disposat a treballar pel teatre i la cultura. Em consta, també, que han fet diverses col·laboracions amb altres entitats, concretament amb AFDAO, representacions en les rutes guiades, a la plaça Santa Magdalena, a la plaça Maragall i a d’altres. Aquest any han col·laborat amb els altres grups de teatre de la ciutat, Agrupació Teatral La Farsa i Tràfec Teatre, en la mostra de teatre de Berga, amb un resultat excel·lent. (... ) Quan li vaig fer saber la decisió d’haver estat escollit premi Ciutat de Berga a la Cultura, em va dir que havia estat una aposta valenta. I jo us diré per què no és una aposta valenta. El Jordi ha estat una aposta extraordinària i ben merescuda que ja s’havia d’haver fet abans.

El Jordi és una persona brillant i la seva obra és extraordinària, extensa, variada, molt profunda i d’una qualitat excepcional. No tinc cap dubte que el Jordi és una de les figures artístiques i literàries de Berga del segle XX fins ara. El Jordi és una persona senzilla, amb esperit crític i molt agraïda. La seva obra abraça gèneres molt diferents, des de la literatura, traducció, entreteniment, premsa i àudio. En literatura té presència en la novel·la, el conte, la dramatúrgia, la poesia i l’assaig. Ha publicat nou novel·les en editorials importants com Proa, L’Albí, Columna i altres, i cal dir que moltes d’elles han estat premiades. [...] L’any 2000 publica Cavalls salvatges, i aquest any Contes del Bé i el Mal, havent publicat entremig més d’una dotzena d’obres. [...] Quant a les traduccions, cal dir que el seu domini de la llengua anglesa l’ha convertit en un bon traductor, havent fet possible que puguem entendre i llegir un bon nombre d’obres d’importants autors en la nostra pròpia llengua, en podem destacar entre d’altres: El noi del pijama de ratlles de John Boyne, Motí al Bounty, de John Boyne, La cançó dels missioners, de John Le Carré, i així fins a més d’una quarantena de llibres. La Cultura és l’ànima del poble, el que ens fa ser únics i ens distingeix. Crec que mentre hi hagi gent disposada a treballar i col·laborar no ens podran anorrear. I, sobretot, mentre en el nostre poble hi hagi persones de la qualitat humana, artística i literària del Jordi Cussà, tenim la garantia de futur i res ens ha d’espantar. És per això que avui retem homenatge al Jordi i li agraïm i reconeixem tot el que ha fet per la nostra cultura, la nostra llengua i pel nostre poble tot atorgant-li el Premi a la Cultura».

Transcriure les paraules de la regidora Queralt Calderer és el millor que puc fer en el seu record, però no em puc estar d’explicar-vos una anècdota: Fa tres o quatre anys, quan era a l’Alguer, a Sardenya, en una de les dues llibreries que hi ha, no recordo a quina, vaig poder comprar Il Ragazzo di Sarajevo, traducció a l’italià del seu llibre editat per Atmosphrt Libri de Toma l’any 2012. I és que el berguedà Cussà és i serà sempre internacional.