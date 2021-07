Els tests d’antígens han arribat a les farmàcies. Bé, des d’ahir se’n comencen a vendre de manera legal, tot i que fa molt temps que se’n poden trobar per pàgines d’Internet i, també, a bona part de les apotecaries que no van voler perdre una oportunitat de negoci davant l’absurda lentitud de l’Estat a donar la seva aprovació. Els tests són una mesura perquè els ciutadans puguem tenir una mica més de control sobre la malaltia, a un preu relativament assequible. Però al mateix temps introdueix com a mínim dues mancances importants que val la pena tenir en compte: no tenen la mateixa fiabilitat que una prova PCR i introdueixen un possible factor de desconnexió de cada persona amb el servei sanitari. Un autotest fa que cada persona sigui la responsable d’acudir al metge, de comunicar possibles positius, encara que siguin asimptomàtics, i aquest exercici, segur, farà baixar de manera notable les notificacions de registre a Salut. Els metges continuaran tenint a les consultes o als llits dels hospitals els pacients amb simptomatologia evident. Aniria molt millor que aquestes decisions es poguessin prendre amb nivells de vacunació molt més alts.