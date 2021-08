La notícia és coneguda: l’Agència Espanyola del Medicament ha autoritzat la farmacèutica Hipra a provar en humans la seva vacuna contra la covid. És una empresa d’Amer, població de la Selva coneguda per acollir la pastisseria dels Puigdemont. Hipra no fa pastissos sinó que es dedica des de fa mig segle a la salut animal, és a dir, la mena de fàrmacs que recepten i utilitzen els veterinaris, però darrerament ha fet el salt a la salut humana i s’ha llançat a combatre la maleïda plaga. Es veu que els treballs van be, i ens n’hem de felicitar. Però a l’hora de donar la notícia, als periodistes se’ls presenta un dilema: quina localització geogràfica han de posar al titular? Es tracta d’una vacuna espanyola, catalana, gironina o amerenca? De quina manera incidiran en els diaris les lleis de la perspectiva, segons les quals la realitat percebuda varia quan desplacem el lloc d’observació? Anem-ho a veure. Per al Diari de Girona, la cosa és clara: es tracta d’una «vacuna gironina». En canvi, l’edició Girona d’El Punt Avui titula a tota portada amb les paraules «vacuna catalana», igual que ho fa la seva edició nacional. La mateixa expressió la trobem a les primeres pàgines de l’Ara i d’El Periódico, però no a La Vanguardia: «Espanya autoritza els assajos de la seva primera vacuna contra la covid»; això sí: d’una «farmacèutica catalana». I les portades madrilenyes, què hi diuen? La d’El País hi dedica un titolet a la part baixa, on parla de «vacuna española», igual com fa l’ABC de forma més destacada, mentre El Mundo, en petit, usa la frase «vacuna hecha en España» i La Razón no en diu res a la seva primera. Ara, amables lectors, els proposo un joc: què pensen que hauria fet aquest diari, el nostre Regió7, si la farmacèutica tingués la seu i les instal·lacions a Sant Feliu Sasserra (per exemple)? Hauria titulat «vacuna espanyola», «vacuna catalana» o «vacuna bagenca»? Jo tinc les meves sospites, però no puc jugar perquè parteixo amb algun avantatge.