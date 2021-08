El primer dia de la festa major de Manresa, concretament el 26, s’ha canviat la placa del carrer Alfons XII per la del passeig de la República, canvi proposat per l’anomenada Comissió del Nomenclàtor, que va ser aprovat en el ple municipal de juliol, d’una forma majoritària, amb els vots a favor d’ERC, de Junts per Catalunya i de Fem Manresa. Tant sols va votar-hi en contra Ciutadans, mentre el PSC-PSOE, que fa temps que no sap per on navega, es va abstenir. Fa cinc anys es va donar la paradoxa que, quan la CUP havia sol·licitat el canvi de nom del rei Alfons XII pel de la República Catalana, tant els regidors de l’antiga Convergència com els d’ERC hi van votar en contra. Davant d’aquestes «aparents» contradiccions, alguns polítics van buscar refugi en la creació d’una comissió tècnica que van anomenar Comissió del Nomenclàtor, que s’atribueix la revisió dels noms dels carrers «que actualment no representen els valors de la ciutat». Amb aquesta decisió desapareixen els noms dels monarques borbònics que fan nosa a Manresa, però encara en queda un que té una relació directa amb els franquistes.

Recordaria als membres d’aquesta comissió que als anys 80 del segle passat es va voler canviar el nom de l’Avenida Tudela, com es deia oficialment quan es va crear, tot i que després s’ha conegut com Avinguda Tudela. Els promotors proposaren el nom de l’expresident de la Generalitat Lluís Companys per substituir-lo, però no van saber explicar prou bé les raons del canvi i la majoria de veïns que van participar en la votació van decidir mantenir el nom que al seu dia li va atorgar l’Ajuntament franquista. El cas és que el nom d’Avenida Tudela va ser triat per les autoritats municipals feixistes en honor de Julio Pérez Salas, que com espanyol de graduació militar més alta, era tinent coronel, va entrar al capdavant de les tropes franquistes a la ciutat de Manresa, al matí del 24 de gener de 1939. Anava al capdavant de les boines vermelles dels terços de requetès de Lácar i de Montejurra, conjuntament amb les tropes marroquines mercenàries de Mohamed Ben Mizziam. Julio Pérez Salas depenia del cos de l’Exèrcit del Maestrat que dirigia el general Rafael Garcia Valiño. El part oficial de guerra franquista assenyalava que aquell dia, «després d’haver-la rodejat, s’ha ocupat l’important població de Manresa amb un gran número d’habitants». El dia 25, els franquistes mitjançant una Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació va nomenar una Comissió Gestora Provisional, presidida per l’alcalde carlí, Domingo Prunés.

Les noves autoritats feixistes, si bé no van gosar posar el nom de Pérez Salas, sí que van dedicar el carrer a la ciutat de Tudela, d’on era originari el militar rebel. Garcia Valiño, per la seva condició de general, no va tenir problemes perquè se li atorgués el nom al tercer tram del passeig de Pere III. L’Avinguda Tudela és el darrer cas d’un carrer amb connotacions clarament franquistes que resta a Manresa. Pot ser un bon moment perquè la Comissió del Nomenclàtor, valori com diu que fa, si l’actual nom de Tudela representa els valors de la ciutat. L’origen del nom del carrer és clar i té un caràcter franquista: honorar el primer oficial que va ocupar la ciutat el 24 de gener de 1939.