Dulceida, l’influencer de moda amb més glamur, la que té més seguidors a l’estat espanyol, la reina d’Instagram que corona la seva popularitat digital tot apareixent en fotografies de mitjans convencionals, ha abandonat temporalment les xarxes socials. Els seguidors en els seus perfils d’Instagram, YouTube i Tik Tok es compten per milions. Crea tendència, és una referent per a moltes adolescents i joves, i les firmes de moda tenen la vista fixada en ella, així que les seves aparicions generen diners en publicitat. Una manera de guanyar-se la vida en l’univers online. Dulceida, que té 31 anys i és de Badalona, ha trencat amb la seva parella, l’influencer gironina Alba Paul, i a més se li ha mort l’àvia, que havia aparegut en algun dels seus vídeos com a una senyora gran entranyable. Total, afirma que ho està passant molt malament i necessita desconnectar. És el mateix pas que ha fet la parella de Risto Mejide, Laura Escanes, que fa uns cinc anys, sense cap remordiment, va abandonar un dia per l’altre l’agència de models que la va fer popular per una altra recomanada pel seu, llavors, nou xicot mediàtic d’ulleres de sol. Escanes assegura passar ara per un mal moment. La diferència respecte a l’època prèvia a l’era digital és que abans els paparazzis caçaven fotos tot exposant al públic la vida privada de les models, que estaven subjectes a la crítica dels mordaços periodistes de la premsa rosa. Ara és una altra història i, malgrat que els usuaris de les xarxes poden ser molt cruels amb els comentaris, el contingut que elles venen és la perfecció absoluta, no només pel seu físic envejable, sinó perquè amb les fotografies creen un relat de les seves vides com si fos un conte de fades. M’ha semblat veure un vídeo de Dulceida, arran de la separació, enregistrant-se com li queien les llàgrimes amb una música de fons que em transmet una sensació de superficialitat que no és exemplar per als adolescents. Tot i el vídeo, ella ven la seva vida feliç i entenc que això captiva molts seguidors i, al cap i a la fi, vol guanyar diners amb la seva imatge i exposant en públic part de la seva privacitat. És comprensible que, si està desanimada perquè a vegades la vida mostra el seu rostre més terrible, necessiti desconnectar, però també seria una oportunitat per, sense superficialitats, dir d’una vegada per totes que no tot és tan bonic i que en el seu dia a dia, com la de qualsevol altre, hi ha punts foscos. Prefereixo la versió a vegades dura de la realitat que un conte de fades enganyós i que frustra als altres perquè no el poden tenir.