Fa molts anys que sóc usuària de l’activitat de gimnàstica de manteniment que organitza l’Ajuntament de Manresa, primer al Centre Cívic Joan Amades i últimament a l’Ateneu Les Bases.

Tots els anys teníem reserva de plaça si havíem assistit assíduament a les classes, de manera que, si no dèiem el contrari, no ens havíem de preocupar de tornar-nos a inscriure. L’any passat, de manera molt comprensible, per la pandèmia, les classes es van veure alterades i ens van oferir l’assistència a diferents gimnasos, amb limitació de places, mascareta, etc. Aquest any m’he assabentat de les activitats programades per aquest diari, ja que per part de l’ajuntament no ens ha fet arribar cap comunicació fins al dia 7 de setembre, quan la inscripció havia començat el dia abans, a les nou del matí.

Efectivament, el dia 6 a partir de les 9 del matí vaig estar trucant de manera insistent als telèfons indicats, que estaven totalment col·lapsats... no sé el nombre de trucades, però de ben segur van ser més de cinquanta. Finalment, em va contestar una persona que comenta que l’han habilitada per fer les inscripcions, però no pot accedir al programa, diu que intentarà passar-me amb altres companys, però el telèfon es penja. Després de diverses trucades més sense èxit, vaig poder contactar a quarts d’una amb una persona que em diu que el grup al qual havia assistit sempre a les Bases de Manresa, està ple i m’ofereix la possibilitat d’apuntar-me, al Selves i Carner i així ho faig.

Senyors estem al segle XXI, aquesta és la manera de poder obtenir places a les activitats esportives? Quina garantia puc tenir que les places s’atorguen per orde de trucada? Què passa si jo estic tot el matí trucant i no aconsegueixo parlar i una altra persona que truca per primera vegada aconsegueix la plaça? I si treballo i no puc estar pendent del telèfon, que per altra banda es col·lapsa? Per què no tenim prioritat les persones que hem assistit de manera assídua a les classes durant tants anys? No es pot enviar un qüestionari en el qual l’usuari tingui un número d’inscripció? No es pot fer un procés més transparent?... Espero que s’ho repensin i el pròxim any les coses es facin d’una altra manera.