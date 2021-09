El Govern de la Generalitat haurà de d’elaborar abans que acabi l’any una llista de prioritats al Bages en matèria de mobilitat. Així li ha ordenat al Parlament a través d’una proposta del grup d’En Comú Podem que va ser aprovada amb els vots d’ERC i Junts, que hi van introduir esmenes. En el marc d’aquest informe, s’encarrega un estudi sobre la viabilitat del tramvia del Bages, aquell vell projecte que consisteix a convertir les vies de mercaderies de FGC en línies per a passatgers. I tot això, el Govern haurà de fer-ho, segons s’especifica, en el marc de la Taula de Mobilitat, que aplega representants dels municipis i del Govern. És una música que sona molt bé si no fos la cançó enfadosa. Que regidors i alcaldes puguin fer la seva carta als reis sempre queda bé, però no serveix de res si qui ha de posar-hi els diners no en té la voluntat decidida. El Govern no necessita cap rànquing per abordar d’una vegada el greuge que suposa el binomi C-55/autopista caríssima i per posar la banya en la lentitud de Renfe. I pel que fa al tramvia, si volen guanyar temps, després de l’informe poden crear una comissió.