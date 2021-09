Joan Crexell, al seu llibre L’origen de la bandera independentista publicat l’any 1988, explica el seu origen i jo poc més puc afegir. L’organització política Estat Català del president Francesc Macià, la feu seva, es va utilitzar el triangle blau amb l’estel de cinc puntes blanc per simbolitzar la voluntat de crear un estat propi. La majoria de països han fet servir o fan servir una sola bandera per lluitar per la llibertat nacional com: Escòcia, país de Gal·les, Flandes, Palestina, Lituània, Croàcia, País Basc, Irlanda, Sardenya, Còrsega, Israel o Quebec; només a Galícia els del Bloque Galego fan servir un estel roig enmig de la bandera per significar-se com a independentistes i d’esquerres.

A partir de l’any 1968, amb l’aparició dels partits independentistes i socialistes com el Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans PSAN, l’estel es va canviar i passa a ser roig, el color de la revolució, i el triangle també, primer fou blanc i més tard groc. El del PSAN (oficial) va encomanar a la Catalunya del Nord l’estampació de banderes estelades l’any 1976, mort ja Franco; quan les van portar van sortir amb el triangle groc, fins llavors era sempre blanc, eh (!). Hi ha dues teories per aquest canvi de color: una que l’encarregat de fer la comanda es va equivocar, i l’altre «diuen» que els rossellonesos no volien el triangle blanc a la senyera perquè aquest és el color dels monàrquics francesos.

Avui les forces independentistes i d’esquerra com els antics: Front Nacional de Catalunya, Moviment d’Unificació Marxista, Bloc d’Esquerres d’Alliberament Nacional, Nacionalistes d’Esquerres, Independentistes dels Països Catalans... O els nacionalistes rossellonesos també han fet seves aportacions a la diversitat en triangles i estels. Actualment en trobem dos tipus: la d’ERC, Estat Català i la JNC, l’antiga branca juvenil de CDC, el PDeCAT, Junts per Catalunya el triangle blau i estel blanc; la dels grups successors del PSAN, com el mateix PSAN fins a la seva dissolució, CUP, Maulets, o les Joventuts de l’extinta Unió Democràtica i els diversos col·lectius nacionalistes revolucionaris i d’esquerres, que fan servir triangle groc i estel roig. Ah (!) i durant un temps un autoanomenat Partit Comunista de Catalunya, sota la dictadura franquista, feia servir el triangle roig i l’estel groc.

Els estels a la senyera són símbols de lluita i d’adscripció a una determinada tendència ideològica, per tant són símbols de bandera de lluita. La nacional de Catalunya és la quadribarrada i prou.