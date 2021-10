El trasllat de tota l’activitat ambulatòria del Servei d’Otorrinolaringologia de la Fundació Althaia, de Manresa, del Centre Hospitalari a l’Hospital de Sant Joan de Déu, on ja es duen a terme les intervencions quirúrgiques de l’especialitat, suposarà a partir de dilluns la finalització del procés d’unificació dels serveis assistencials en un sol edifici, l’Hospital Sant Joan de Déu, tal com s’havia planificat. Amb el trasllat de l’activitat de la Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial, el juliol passat, i del Servei d’Otorrinolaringologia, ara, es compleix una fita d’unificació de l’atenció especialitzada que cal ser valorada en la seva justa mesura. Cal retrocedir dinou anys, al 2002, quan es va articular la fusió hospitalària entre Sant Joan de Déu i el Centre Hospitalari amb la creació de la Fundació Althaia i el posterior anunci, un any més tard, que tots els serveis hospitalaris es concentrarien a Sant Joan de Déu. En aquell moment es feia un pas fonamental en un procés de reordenació sanitària que feia temps que es duia a terme i que va topar amb problemes que la situació actual demostra que estan superats.