Regió7 va avançar dijous a la web i ahir al paper que l’opció elegida per al carrer Guimerà seria sense bus, decisió que el govern de Manresa tenia previst presentar ahir a la tarda. En això consisteix exactament la feina dels diaris, a esbrinar i publicar les coses com més aviat millor, i aquest diari ho procura sempre, però al govern li va semblar una cosa horrorosa i, com a resposta, va decidir suspendre la roda de premsa sobre el tema. Veure per creure.