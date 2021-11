Europa s’ha convertit novament en el principal focus mundial de contagis de covid, però a Catalunya (i a Espanya) la pandèmia es manté en nivells molt controlats. No hi ha cap garantia que el nombre de casos no comenci a enfilar-se durant les properes setmanes, però els especialistes consideren que es pot descartar un escenari d’hospitals col·lapsats per poc que es mantinguin les mesures preventives vigents. Això és així gràcies a la vacunació, que a Catalunya ha assolit un 82% dels majors de 12 anys. Manresa està lleugerament per sota, amb un 78%, en part a causa de les dificultats que comporta vacunar població immigrada que està molt poc connectada a la informació sobre la pandèmia i que té molt poc interès a ser localitzada. Tot i així, al Barri Antic, on hi ha més població immigrada, la vacunació ja arriba al 71%, una xifra insuficient però considerable. Aquestes xifres i la protecció que aporten són el resultat d’una mentalitat favorable a les vacunes i del prestigi del sistema sanitari, que té molta capacitat de prescripció. Però també és el fruit de la feina abnegada de molta gent i del bon sentit dels ciutadans. Un gran èxit col·lectiu.