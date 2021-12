La Fia-faia entra per la porta gran al mon acadèmic i a la comunitat fallaire. No es podia pas dir que la Fia-faia fos una festa desconeguda, hem treballat molt per donar-la a conèixer, i a més és una Festa Patrimonial d’Interès Nacional i està a la llista de la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat; però sempre hi ha noves fites que permeten millorar significativament la situació.

El 2021 passarà a la història de la Fia-faia de manera especialment remarcable. S’ha celebrat a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola el I Simposi Internacional de Festes de Foc dels Solsticis, un esdeveniment acadèmic extraordinari, de tres dies de durada, en el que s’han escoltat aportacions notables al coneixement de les festes de falles del Pirineu, 80 persones inscrites, 15 hores de conferències, taules rodones i debats, a més d’altres actes vinculats a les festes. S’ha organitzat dins el projecte europeu Prometheus, amb el suport d’Interreg Poctefa i la vinculació de moltes institucions. Acadèmicament, les universitats de Lleida, Barcelona i Perpinyà, i de manera destacada la Càtedra dEducació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus. Hi han participat noms molt rellevants del món del Patrimoni Cultural Immaterial, de diversos països, i naturalment de casa nostra. Hem de dir que la Fia-faia hi ha tingut un paper destacat: membres de l’Associació de la Fia-faia han intervingut en els debats, com a ponents, en comunicacions, essent una de les festes més presents al Simposi del conjunt de falles pirinenques. Ha entrat per la porta gran al món acadèmic. Acabat el Simposi es celebrà també de l’XI Trobada Internacional de Fallaires, amb actes a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola, el que confirma que a nivell popular la nostra vinculació a la Comunitat de Fallaires dels Pirineus, amb els que ens sentim especialment agermanats. Dins els actes es constituí el nucli de la futura Coordinadora General d’Entitats Fallaires de Catalunya. Els ajuntaments de Sant Julià de Cerdanyola i Bagà han complert el difícil repte d’atendre els requeriments de l’organització, facilitant que tot funcionés. A més s’ha generat un material nou que tindrà utilitat en el futur: una exposició sobre la Fia-faia, que pot ser itinerant, així com fullets i altre material audiovisual que avui dia és indispensable a qualsevol festa per donar-se a conèixer. També enguany s’ha informat sobre l’estat de la festa per elaborar el preceptiu informe a la UNESCO per tal de mantenir-la dins la llista del Patrimoni Cultural Immaterial d’aquest organisme, amb la demanda explícita de que es canviï el nom oficial del reconeixement, pel de Festes de Foc dels Solsticis als Pirineus, que inclou molt millor la Fia-faia, que amb l’actual denominació de Festes del Foc del Solstici d’Estiu, encara que la nostra festa hi sigui explícitament mencionada. Avui la Fia-faia és present i coneguda arreu, i tinguda en compte dins el mon del Patrimoni Cultural Immaterial. Com sempre el més important és la festa, cada cop més viva i celebrada: Fia-faia!