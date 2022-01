Una bona manicura amb colors ben llampants, i a triomfar! És el requisit que he detectat que s’estén per tots els vídeos de la plataforma YouTube en què infants i adults interaccionen amb joguines. Des que els ha descobert, no para de mirar-los: «És que m’agraden molt». «No t’agradaria més veure dibuixos animats? Els Germans Kratt? Zoom el dofi blanc?». I, davant la resposta negativa, fins i tot arribo a dir: «La Patrulla Canina?». Però, davant dels vídeos aquests, es veu que no hi ha color! I jo, ben perplexa, no ho entenc. Ho dosifiquem, d’acord? I, després de l’estira-i-arronsa inevitable, acabem pactant. Buf!

Els vídeos en què s’obre un paquet i es mostra el que hi ha a dins tenen fins i tot un nom: unboxing. En anglès, clar. I n’hi ha de tots els gèneres possibles, des de tecnologia a menjar militar. Segons un informe de Núria Bigas Formatjé per a la UOC, dos dels canals amb més visites dels Estats Units són d’unboxing de joguines, i el 20% dels comptes de YouTube amb més seguidors, també. O sigui, que no és tan estrany el que passa a casa. Que l’estranya soc jo! Ves per on!

Però la mainada és conscient que està mirant publicitat? Perquè l’informe ressalta que els unboxing toys s’han convertit en una eina de màrqueting més per a les marques. I els experts alerten dels perills d’aquests vídeos: fomenten un plaer, però poden portar a la frustració si l’expectativa és posseir una joguina. Així, es dirigeix els menors a una cultura capitalista i consumista: «Se’ls indueix a valorar més posseir una joguina nova que gaudir-ne, i els minva la creativitat. Si el plaer està a desempaquetar una joguina sofisticada, acabat l’acte de desempaquetar no hi ha res més», adverteix Enric Soler, professor col·laborador d’Educació i Psicologia de la UOC. D’altra banda, per a Elena Neira, professora col·laboradora de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, «a YouTube hi ha una comunicació masculina-femenina molt directa; la feminitat és molt clara i la masculinitat també, i això es trasllada».

Penso que sort que els vídeos que agraden més a casa són de mirar altres com modelen plastilina: com fan gelats, dents per a un suposat pacient... Que els Reis ja ens han portat plastilina de tots colors i que la pràctica no ens va malament. I que la nena no ha demanat gaire res més... Però jo potser em faig ben pintar les ungles i em poso a fer vídeos tot jugant (per cert, n’hi ha en català?) des que m’he assabentat que Ryan ToysReview, de 8 anys, va aconseguir, segons Forbes, 29,5 milions de dòlars de benefici en un any. Va ser considerat el youtuber més ben pagat del 2020.