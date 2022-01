La viròloga del CSIC Margarita del Val, una de les persones de referència a l’Estat parlant de la pandèmia de covid veu un futur millor a prop. Semblaria, això creuen els que hi entenen, que estem en un nivells d’infecció que no poden prosperar més. Però adverteix que el problema és que ens infectem molts al mateix temps. El sistema col·lapsarà. Ho diu en futur, amb esperit crític i parlant dels majors centre de referència del país, jo diria que si no ha col·lapsat ja hi estem molt a la vora.

Fa uns dies, l’atenció primària va posar el crit al cel perquè se’ls omplien els ambulatoris. Es van queixar amargament de la gran quantitat de paperassa, i van prendre mesures com la instal·lació de la carpa de testos a la plaça de les Oques de Manresa, o passar les proves de text dels escolars a les farmàcies (i traslladar-hi les cues) o fer que la baixa esdevingui pràcticament un exercici d’autoconfessió amb l’administració i la teva empresa. Ara en sabem més d’atendre la covid, tenim la població majoritàriament vacunada, però de totes maneres les conseqüències de la malaltia no s’han de buscar només en les solucions mèdiques, que també. Cal evitar el col·lapse de l’atenció i el col·lapse social. El pronòstic que fa aquesta viròloga és que la pandèmia farà els darrers cops de cua quan bona part de la població s’hagi infectat. Ara la xifra no és menor. En algunes poblacions, amb registres oficials, ja se supera el 25%. Els experts, Del Val i els catalans que hem fet familiars per la seva presència als mitjans en els darrers dos anys, saben que estem jugant al límit. Els hospitals de Barcelona no donen l’abast. Tenen nivell altíssims d’opucació de llits, metges i infermeres doble torns per la gran quantitat de baixes, i hi ha les primeres operacions urgents que no són de tema covid que es posposen o s’ajornen. Alguns dels malalts covid són traslladats a centres d’altres ciutats si en el punt de destí hi ha un llit d’UCI buit. No se’n vol parlar excessivament, suposo que amb la mala praxi que la ignorància ens fa més feliços, però tenim un senyor problema. Diu la OMS, l’Organització Mundial de la Salut, que la variant òmicron, més infectiva que la delta i una mica menys problemàtica, pot acabar infectant el 50% de la població, encara que estigui vacunada. I això encara són setmanes de patir-hi. Deia ahir el síndic de greuges, Rafael Ribó, que la covid té impacte en la societat. I tant, però no només en la societat per l’afectació que té sobre els més desafavorits, sinó en general perquè costarà molt tenir els valors d’atenció sanitària d’abans del pas de la covid.