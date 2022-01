El Departament d’Educació ha fet saber aquesta setmana a l’Ajuntament de Navàs que la integració dels centres concertats (el col·legi Sant Josep i l’Escola Diocesana) a la xarxa pública no es farà efectiva el curs que ve, sinó que s’ajornarà i s’aplicarà, amb tota probabilitat, en el del 2023-2024. Les dificultats que, per diferents circumstàncies, està tenint la conselleria per avançar amb la propietat de l’Escola Diocesana (el bisbat de Solsona) pel futur ús dels seus equipaments han fet que s’hagi alentit i endarrerit la planificació, fins al punt que ara no es veu que s’arribi a temps per tenir la nova configuració educativa a punt per a l’exercici vinent. Certament, han aparegut esculls i, davant una operació d’aquesta magnitud, les presses no poden ser mai bones. Però ara que s’ha guanyat un any de coll, sí que cal exigir que el futur mapa educatiu del municipi quedi aclarit amb prou antelació. Hi ha en joc la decisió de centenars de famílies en una etapa crucial per als seu fills, que mereixen que quedi molt clar en temps i forma quina serà la nova oferta educativa resultant.