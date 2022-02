Un detall de la fotografia de Rosalía i Rauw Alejandro fent-se un petó davant la seva casa manresana de la Morera és que ella tenia una llibreta i un boli a la mà i ell una ampolla d’aigua. No sabem què apuntava l’artista catalana al bloc, però potser portava anotada l’adreça, electrònica o no, de la botiga de Navàs Cousalut, a la qual donava les gràcies per xarxes socials l’endemà de Sant Valentí.