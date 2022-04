Té sentit explicar el que milers de persones viuen cada dia, i ha estat explicat milers de vegades? Jo crec que sí. I per això em sembla que val la pena explicar que ahir al matí, un dia qualsevol, una persona qualsevol de Manresa que tenia una reunió a la banda oest de Barcelona va agafar la C-55 perquè el punt on havia d’arribar té una pèssima combinació en transport públic i era una ruta més lògica que passar per l’autopista. Aquest qualsevol va tardar 1 hora i 35 minuts per anar i 1 hora i 45 minuts per tornar. A Olesa hi havia un embús per un petitíssim incident a l’alçada de la sortida d’Abrera, i una obra insignificant a l’alçada de Martorell va generar vint quilòmetres de retenció en direcció a Manresa. Un dia excepcional? De cap manera. Un dia qualsevol en un viatge qualsevol d’una persona qualsevol, que possiblement va ser multada per un radar qualsevol dels que hi ha al Bages sud per garantir que els conductors no es distreuen ni un segon i es mantenen en tot moment a velocitats que només serien normals per a un cotxe del segle XIX conduït per un pilot amb sobredosi de tranquimazíns. I així cada dia. Per sentit de la supervivència, ens adaptem fins a trobar-ho normal. Però ei, segur: tots sabem que no ho és.