Avui a les escoles serà un dia especial. El més semblant a un dia qualsevol de fa dos anys. Coincidint amb el retorn de les vacances de Setmana Santa, els infants i joves ja no hauran de portar la mascareta a la classe per primera vegada des de l’esclat de la pandèmia. Un pas més en l’actual fase de normalització de la quotidianitat a la qual lentament ens anem adaptant amb tota la prudència que la covid requereix.

El tercer trimestre de curs comença amb una mesura que feia temps que es reclamava. El govern català s’ha avançat un dia a la retirada de mascaretes als centres educatius i els alumnes reprenen avui el curs sense l’obligació de portar-la, abans que demà es retiri dels espais interiors en general. Un cop superada pràcticament la sisena onada de la covid, ja feia setmanes que es demanava una retirada progressiva de les mascaretes, començant per les escoles. Finalment, però, es farà de cop i a les escoles catalanes un dia abans.

Han passat dos anys de pandèmia molt complicats en tos els àmbits i l’educatiu no n’ha estat exempt. Les escoles han hagut de fer esforços titànics per fer compatibles les mesures de control de l’epidèmia amb la tasca docent i formativa en unes circumstàncies molt complexes. Els centres educatius han estat un exemple de superació fent front al repte de l’adaptació constant amb normatives improvisades cada dos per tres. Els docents han estat capaços de reinventar-se per fer realitat el repte majúscul d’educar en temps de pandèmia i els alumnes han superat amb nota l’assignatura més complicada.

Ara sí que sembla que podem deixar enrere la distància, els grups bombolla, els aïllaments i, finalment, la mascareta per tornar a la socialització, que és un dels fonaments de l’escola. Amb el retorn dels patis conjunts, les excursions i les colònies ja tot s’assembla molt a l’escola d’abans. La paraula compartir torna al centre de l’educació i ens podrem mirar de nou a la cara amb tots els companys i la seva expressió ens tornarà a parlar tant clar com ho havia fet sempre.

Els infants ens han donat una bona lliçó. Han compaginat renúncies i aprenentatges i han acceptat noves maneres de viure que els han fet grans per petits que siguin. Avui segur que se’ls farà estrany no portar la mascareta i potser, fins i tot, els hi costarà desprendre-se’n. Però tan de bo la mesura sigui definitiva perquè ja sabem que amb la pandèmia no es pot donar res per segur. De moment, però, creuem els dits i gaudim del dia que a l’escola petits i grans es tornaran a veure el somriure.