Així comença «Ordre mundial», el darrer llibre important de Henry Kissinger: «El 1961, al començament de la meva carrera acadèmica, vaig fer una visita al president Harry S. Truman, que estava de visita a Kansas City per una conferència. A la pregunta de què el feia sentir més orgullós del seu mandat, Truman va respondre: «que vàrem derrotar completament els nostres enemics i, després, els vàrem portar de tornada a la comunitat de nacions». El llibre és del 2014, però llegit ara resulta especialment remarcable que el gran guru decidís que aquestes fossin les primeríssimes línies de les seves 432 pàgines. Ara, amb Putin sotmetent Ucraïna a una salvatge tortura de sang i foc sense justificació possible, convé ser molt curós amb els arguments que puguin resultar indulgents amb Rússia. Però el fet és que, el 1918, els vencedors van intentar sotmetre Alemanya i el resultat va ser un gran fracàs que va portar a la pitjor guerra de la història. El 1945 es va restituir Alemanya (una part) a l’ordre occidental i va ser un èxit. El 1991 es va voler rematar Rússia i ha estat un fracàs que ens ha portat on som ara. Quan acabi aquesta guerra serà imprescindible no fer un altre 1918 i, aquest cop, fer un 1945. Amb el país més gran del món, els errors són els més grans del mon.