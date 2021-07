L’empresa Hilo Rojo Handmade, a Castellgalí, tot just acaba de néixer aquest any. Sorgeix d’una il·lusió de Jèssica Jodar i Ivan Palenzuela. Treballen per obrir-se un lloc dins del sector. Els seus productes es troben exclusivament online i compaginen el disseny i estampació amb una col·lecció de roba feta a mà.

Com són els principis?Partim de la base de fer-ho tot amb molta il·lusió, però costa. T’has de fer un forat i has de fer soroll per sortir al mercat, però és divertit. Invertim molt temps a millorar o aprendre nous conceptes i innovar. Busques inspiració a qualsevol lloc i has de mirar d’adaptar-te al producte que el client et demana.

Per què van decidir iniciar el projecte?

Sempre va ser la nostra il·lusió i no ens atrevíem mai. Tenim un taller a casa i ho fem a petita escala, som autònoms i ens dediquem a temps complet al negoci. És com el nostre fill i ha de créixer encara.

Quan trien materials, en què es basen?

Intentem que no siguin sintètics i que intentin ser respectuosos, per aquest motiu ens agrada anar a la botiga i triar-los personalment.

Compren molta quantitat?

No, comprem tela per fer un parell de peces, són exclusives. Som conscients que si compréssim quantitats grans, ens seria més econòmic. Tot i això, volem que el producte sigui exclusiu. A més, això ens permet adaptar-nos al client i si vol un estampat concret, els comprem una tela adequada als seus gustos i fem la peça.

Diuen que intenten fer un producte sostenible, en quin sentit?

Les nostres línies intenten apropar-se al màxim a la sostenibilitat. La roba i teixits la intentem comprar a proveïdors de proximitat sempre que sigui possible i intentem que siguin ecològiques i reciclables. Ens passa el mateix amb els vinils per imprimir els estampats a les samarretes. Sabem que són plàstics, però intentem que tinguin el mínim impacte al medi ambient.

Com gestionen l’estoc de productes?

S’ha de garantir donar un servei mínim, però no es pot acumular. En el nostre cas, hauríem de tenir quatre vegades més peces per cobrir l’estoc, però creiem que no és necessari emmagatzemar tantes peces fins que no les vens. No s’ha de tenir parada la producció de forma innecessària. És millor comprar el just, el que realment t’hagis de posar.

Compaginen l’estampació a la creació de peces. Per què van decidir dividir la producció?

Si fèiem tota la col·lecció a mà, sortia molt car i encara que no la volíem perdre, no volíem que el producte fos inaccessible. Els estampats ens donen més marge de benefici i ens permeten compensar els costos de l’elaboració de la línia feta totalment a mà.