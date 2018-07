Quins consells cal tenir en compte per suportar els episodis de calor de l'estiu?

Canícula

Les altes temperatures d'aquests dies dificulten les activitats de la vida diària, com per exemple desplaçar-se o treballar. Si no es prenen mesures, la calor pot ser perjudicial per a la salut. La Generalitat dona recomanacions:



A casa

Durant el dia, cal tancar les persianes de les finestres on toca el sol. I a la nit, obrir les finestres per refrescar la casa.

Es recomana estar-se a les sales o habitacions més fresques i re-córrer a algun tipus de climatització (aire condicionat, ventiladors). Si a casa no es disposa d'aquests aparells, cal mirar de passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (centres comercials, cinemes...).

És important refrescar-se sovint, ja sigui dutxant-se, recorrent a tovalloles molles, i beure aigua fresca de forma regular encara que no es tingui set.

Si a casa hi ha animals de companyia, cal procurar que no s'estiguin al sol, i sobretot també hidratar-los.



Al carrer

Quan se surt al carrer s'ha d'evitar el sol directe, i si és inevitable, portar gorra o barret. Sempre que es pugui, caminar per l'ombra.

Un consell a l'hora de sortir al carrer quan la temperatura és elevada i el sol pica és utilitzar roba lleugera (de cotó, per exemple), de colors clars i que no sigui ajustada.

Portar aigua i beure'n sovint és una altra recomanació, així com també descansar en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats.

Cal mirar d'evitar sortir a les hores de més calor, així com fer activitat física intensa.



Als àpats

S'han d'evitar els menjars molt calents i els que porten moltes calories (salses, fregits, arrebossats) i optar per fer àpats lleugers. També cal prendre aliments rics en aigua, com ara fruites, verdures i hortalisses, que ajuden a recuperar les sals minerals que es perden amb la suor.

És bàsic beure aigua i sucs de fruita al llarg del dia, encara que no es tingui sensació de set. I no prendre begudes alcohòliques.



Al cotxe

A l'estiu, per fer desplaçaments llargs és millor no viatjar durant les hores de més calor, encara que hi hagi climatització. En els viatges és bo aturar-se periòdicament per descansar i refrescar-se. Beure aigua, i per tant portar-ne al cotxe, és clau.

Cal posar atenció als canvis sobtats de temperatura que es produeixen en entrar i sortir del cotxe.

A dins el cotxe, amb les finestres tancades, no deixar mai, ni per una estona, animals de companyia, nens, persones grans o vulnerables.



Ajudar els altres

Visitar un cop al dia gent gran que viu sola o està malalta. Si prenen medicació, revisar amb el metge si aquesta pot influir en la termoregulació i si s'ha d'ajustar o canviar.

Si alguna persona es trobés sota els efectes de deshidratació, avisar els serveis mèdics o el 112. Traslladar-la a un indret més fresc, donar-li aigua, mullar-la i ventar-la fins que arribin els professionals de la salut.